Магазин для профессиональных мясников

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UP1***
Certaflex лого
Кольчужная перчатка для устриц
Скидка 10%
176 шт.
Кольчужная перчатка для устриц
7 277.00  6 550.00 
Выберите опции
Страна-производительКитай БрендCertaflex
8242521K
Frieder. Dick Gmbh лого
Dick 8242521K нож
Скидка 10%
Aкция
79 шт.
Нож Nusr_et. Разделочный изогнутый нож с желобчатой линией. Лезвие 21см
3 750.00  3 375.00 
Страна-производительГермания БрендDick
CP0005007S
Certaflex лого
Certaflex CP0005007S кольчужная перчатка
Скидка 10%
(2)
в наличии
Кольчужная перчатка Certaflex Prima без отворота с пластиковым ремешком. Размеры в ассортименте
7 277.00  6 550.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокS (обхват ладони 19-21см)
BrairM1
Браир лого
(2)
Станок для заточки ручных ножей Brair M1
39 000.00 
Выберите опции
Страна-производительРоссия БрендBrair
CS0005007S
Certaflex лого
Certaflex CS0005007S кольчужная перчатка
Скидка 10%
(1)
Кольчужная перчатка Certaflex Simplex без отворота. Крепление металлическим крючком. Размеры в ассортименте
7 277.00  6 550.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокS (обхват ладони 19-21см)
690
Браир лого
(1)
Нож дегустационный (нож технолога) Fischer арт.690
4 590.00 
Страна-производительФранция БрендBrair
CP1905008M
Certaflex лого
Certaflex CP1905008M кольчужная перчатка
Скидка 10%
(1)
в наличии
Кольчужная перчатка Certaflex Prima отворот 190мм. Пластиковые ремешки. Размеры в ассортименте
14 720.00  13 250.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокM (обхват ладони 22-23см)
CS1905008M
Certaflex лого
Certaflex CS1905008M ​кольчужная перчатка
Скидка 10%
в наличии
​Кольчужная перчатка Certaflex Simplex отворот 190мм. Крепление металлическим крючком (размеры в ассортименте)
14 720.00  13 250.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокM (обхват ладони 22-23см)
CT0005008M
Certaflex лого
Certaflex CT0005008M кольчужная перчатка
Скидка 10%
в наличии
Кольчужная перчатка Certaflex Texta без отворота. Текстильный ремешок. Размеры в ассортименте
7 277.00  6 550.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокM (обхват ладони 22-23см)
CE0005008M
Certaflex лого
Certaflex CE0005008M кольчужная перчатка
Скидка 10%
в наличии
Кольчужная перчатка Certaflex Elasta без отворота. Пружинная фиксация (размеры в ассортименте)
7 277.00  6 550.00 
Выберите вариацию
Страна-производительКитай БрендCertaflex Размер перчатокM (обхват ладони 22-23см)
UN2***
Скидка 30%
в наличии
Набор для устриц. Перчатка + нож с ограничителем
11 250.00  7 875.00 
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Страна-производительГермания БрендNiroflex / Friedrich Muenich Размер перчаток- нужна консультация -
GS201***0000
Niroflex / Friedrich Muenich GS201***0000 кольчужная перчатка
Скидка 17%
в наличии
Кольчужная перчатка Niroflex 2000 без отворота
10 758.00  8 900.00 
Выберите вариацию
Страна-производительГермания БрендNiroflex / Friedrich Muenich Размер перчаток- нужна консультация -
LN1045
Maglio Nero лого
Скидка 10%
Aкция
Полотно для LN1645 арт. LN1045
852.00  766.80 
Страна-производительИталия БрендMaglioNero / Fratelli Rizzi
LN1050
Maglio Nero лого
Скидка 10%
Aкция
Полотно для LN1650 арт. LN1050
924.00  831.60 
Страна-производительИталия БрендMaglioNero / Fratelli Rizzi
CZ2520S
Maglio Nero лого
Скидка 10%
Aкция
Нож прорезной (серия Lux). Лезвие 20см CZ2520S
1 390.00  1 251.00 
Страна-производительИталия БрендMaglioNero / Fratelli Rizzi
SC1615
Maglio Nero лого
Скидка 10%
Aкция
Нож кухонный Cucina лезвие 15см арт. SC1615
1 310.00  1 179.00 
Страна-производительИталия БрендMaglioNero / Fratelli Rizzi
CZ8022
Maglio Nero лого
Скидка 10%
Aкция
Нож для отделения мяса от кости (серия Lux). Лезвие 13см CZ8022
2 590.00  2 331.00 
Страна-производительИталия БрендMaglioNero / Fratelli Rizzi
166842
Стерилизатор ножей ультрафиолетовый, вместимость 10 шт. HKN-UVA10 арт. 166842
15 453.00 
Страна-производительКитай
3225
Браир лого
Доска разделочная из бука
Скидка 10%
Доска разделочная из бука ДРБ арт.3225 (ассортимент)
2 520.00  2 270.00 
Страна-производительРоссия БрендBrair
7326909807
7326909807 для отделения черевы
Держатель лезвий для отделения черевы арт. 7326909807
8 400.00 
8211940000
8211940000 Лезвия для отделения черевы
Лезвия для отделения черевы арт. 8211940000 (Продается кратно 100шт/упаковка)
90.00 
7755330
Frieder. Dick Gmbh лого
​Мусат Dick 7755330
Скидка 10%
Aкция
Мусат овальный стандартная вытяжка 30 см Dick EUROCUT арт. 7755330 черная ручка
5 492.00  4 942.80 
Страна-производительГермания Цветчерный БрендDick
7756330
Мусат Dick 7756330
Мусат овальный тонкая вытяжка 30 см Dick EUROCUT арт. 7756330 черная ручка
5 843.00 
Страна-производительГермания Цветчерный
7756130
Frieder. Dick Gmbh лого
Мусат Dick 7756130
Скидка 10%
Aкция
Мусат круглый тонкая вытяжка 30 см Dick EUROCUT арт. 7756130 черная ручка
3 659.00  3 293.10 
Страна-производительГермания Цветчерный БрендDick
7755130
Frieder. Dick Gmbh лого
Мусат Dick 7755130
Скидка 10%
Aкция
Мусат круглый стандартная вытяжка 30 см Dick EUROCUT арт. 7755130 черная ручка
3 427.00  3 084.30 
Страна-производительГермания Цветчерный БрендDick
12200wwl25
Giesser лого
Giesser 12200wwl-25 Нож разделочный
Скидка 10%
Aкция
Нож разделочный изогнутый жесткий ребр. клинок 25 см Giesser PrimeLine арт.12200wwl-25 черная ручка
3 293.00  2 963.70 
Страна-производительГермания Цветчерный БрендGiesser
BR9980
Браир лого
BR9980 Brair Sharp INOX Заточное приспособление
Скидка 10%
Заточное приспособление Brair Sharp INOX нержавеющая сталь арт. BR9980
8 800.00  7 920.00 
Страна-производительРоссия БрендBrair
1225015
Giesser лого
Giesser 1225015 Нож обвалочный изогнутый
Скидка 10%
Aкция
Нож обвалочный изогнутый гибкий клинок 15 см Giesser PrimeLine арт. 12250-15 черная ручка
2 177.00  1 959.30 
Страна-производительГермания Цветчерный БрендGiesser
90145
SCHAVON Профессиональный уборочный инвентарь
Настенное крепление (4 крючка) арт.90145 цвет белый
2 943.00 
Страна-производительКитай Цветбелый БрендSCH@VON
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Наши преимущества

Мы тщательно выбираем производителей. Для вас представлены торговые марки Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, России. Это компании, известные качеством продукции, по всему миру.

Мы являемся дистрибьюторами многих производителей, поэтому вы получаете оптимальные цены. Никаких переплат.

Работаем напрямую с производителями. Все материалы, из которых сделаны товары, имеют сертификаты качества, соответствующие европейским и российским стандартам, разрешены для работы с продуктами питания. Вы защищены от подделок и некачественной продукции.

Доставка по всем регионам России и ближнего зарубежья СДЭК или ТК “Деловые линии”. При необходимости, отправим другой удобной для вас ТК.

По Москве и Московской области возможна срочная доставка курьером “Достависта” или Яндекс.такси (в течение дня).

Если вы сомневаетесь в выборе, пишите в наш чат или звоните по телефону. Профессиональные консультанты подробно расскажут о моделях, подберут товар, соответствующий вашим пожеланиям и бюджету.

В нашем ассортименте вы найдете все: ножи для разных видов мяса и рыбы, заточные и шлифовальные инструменты, средства индивидуальной защиты, оборудование, товары для хранения и транспортировки. изделий. Не нужно делать заказы в разных интернет-магазинах или искать поставщиков в своем городе. Это удобно и экономит время.

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