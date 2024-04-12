Выберите интересующие Вас товары - положите их в корзину - создайте заказ и ожидайте звонка менеджера или уведомления об отправке Вам ссылки на оплату (обработку заказов производим в рабочие дни Пн-Пт 9:00 - 18:00).
Мы тщательно выбираем производителей. Для вас представлены торговые марки Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, России. Это компании, известные качеством продукции, по всему миру.
Мы являемся дистрибьюторами многих производителей, поэтому вы получаете оптимальные цены. Никаких переплат.
Работаем напрямую с производителями. Все материалы, из которых сделаны товары, имеют сертификаты качества, соответствующие европейским и российским стандартам, разрешены для работы с продуктами питания. Вы защищены от подделок и некачественной продукции.
Доставка по всем регионам России и ближнего зарубежья СДЭК или ТК “Деловые линии”. При необходимости, отправим другой удобной для вас ТК.
По Москве и Московской области возможна срочная доставка курьером “Достависта” или Яндекс.такси (в течение дня).
Если вы сомневаетесь в выборе, пишите в наш чат или звоните по телефону. Профессиональные консультанты подробно расскажут о моделях, подберут товар, соответствующий вашим пожеланиям и бюджету.
В нашем ассортименте вы найдете все: ножи для разных видов мяса и рыбы, заточные и шлифовальные инструменты, средства индивидуальной защиты, оборудование, товары для хранения и транспортировки. изделий. Не нужно делать заказы в разных интернет-магазинах или искать поставщиков в своем городе. Это удобно и экономит время.